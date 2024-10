LIVE Superbike, GP Estoril 2024 in DIRETTA: Razgatlioglu vince gara-1, podio per Bulega (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.38 Razagatlioglu vince gara-1 con una facilità disarmentante, mettendo quasi in cassaforte il titolo. Bulega fa il massimo, recupera fino alla seconda posizione. Sfortunati Locatelli, Petrucci e Bassani caduti durante la fase calda della gara. Anonimo Iannone solo nono. 15.35 Ecco l’ordine di arrivo: 1 54 Razgatlioglu Toprak BMW M 1000 RR LEAD LEAD 1’37.938 1’37.149 3202 11 Bulega Nicolo Ducati Panigale V4R 9.221 +9.221 1’38.797 1’37.406 322 3 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 11.020 +1.799 1’38.706 1’37.584 317 4 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 11.973 +0.953 1’38.987 1’37.830 316 5 65 REA Jonathan Yamaha YZF R1 14.018 +2.045 1’38.976 1’37.922 309 6 31 GERLOFF Garrett BMW M 1000 RR 17.727 +3.709 1’38.248 1’37.920 318 7 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 19.250 +1.523 1’39.157 1’38.009 316 8 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 23.589 +4. Oasport.it - LIVE Superbike, GP Estoril 2024 in DIRETTA: Razgatlioglu vince gara-1, podio per Bulega Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.38 Razagatlioglu-1 con una facilità disarmentante, mettendo quasi in cassaforte il titolo.fa il massimo, recupera fino alla seconda posizione. Sfortunati Locatelli, Petrucci e Bassani caduti durante la fase calda della. Anonimo Iannone solo nono. 15.35 Ecco l’ordine di arrivo: 1 54Toprak BMW M 1000 RR LEAD LEAD 1’37.938 1’37.149 3202 11Nicolo Ducati Panigale V4R 9.221 +9.221 1’38.797 1’37.406 322 3 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 11.020 +1.799 1’38.706 1’37.584 317 4 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 11.973 +0.953 1’38.987 1’37.830 316 5 65 REA Jonathan Yamaha YZF R1 14.018 +2.045 1’38.976 1’37.922 309 6 31 GERLOFF Garrett BMW M 1000 RR 17.727 +3.709 1’38.248 1’37.920 318 7 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 19.250 +1.523 1’39.157 1’38.009 316 8 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 23.589 +4.

