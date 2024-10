La costringe con un coltello a spogliarsi, la fotografa nuda e poi la violenta: condannato 15enne (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'ha prima costretta a spogliarsi in un parco, minacciandola con un coltello alla gola. Poi ha iniziato a scattarle delle fotografie mentre era nuda e alla fine l'ha anche violentata. È stato per questo condannato a cinque anni di galera un ragazzo di 15 anni, che si è difeso sostenendo di non Europa.today.it - La costringe con un coltello a spogliarsi, la fotografa nuda e poi la violenta: condannato 15enne Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'ha prima costretta ain un parco, minacciandola con unalla gola. Poi ha iniziato a scattarle delle fotografie mentre erae alla fine l'ha ancheta. È stato per questoa cinque anni di galera un ragazzo di 15 anni, che si è difeso sostenendo di non

