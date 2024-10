Italia-Belgio: programma e telecronisti Rai Nations League 2024/2025 (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il programma e i telecronisti sulla Rai di Italia-Belgio, match valido per la terza giornata della Nations League 2024/2025. Allo stadio Olimpico gli azzurri, dopo aver battuto Francia e Israele, trovandosi a punteggio pieno, provano a vincere anche contro i belgi per andare in questo modo ormai a un passo dalla qualificazione ai quarti di finale della manifestazione. Spalletti cerca conferme dai suoi con qualche novità tra i convocati di una Nazionale in fase di rinnovamento. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 20.45 di giovedì 10 ottobre. I telecronisti DI Italia-Belgio Italia-Belgio sarà visibile su Rai Uno con la telecronaca di Alberto Rimedio e Daniele Adani. Italia-Belgio: programma e telecronisti Rai Nations League 2024/2025 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ile isulla Rai di, match valido per la terza giornata della. Allo stadio Olimpico gli azzurri, dopo aver battuto Francia e Israele, trovandosi a punteggio pieno, provano a vincere anche contro i belgi per andare in questo modo ormai a un passo dalla qualificazione ai quarti di finale della manifestazione. Spalletti cerca conferme dai suoi con qualche novità tra i convocati di una Nazionale in fase di rinnovamento. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 20.45 di giovedì 10 ottobre. IDIsarà visibile su Rai Uno con la telecronaca di Alberto Rimedio e Daniele Adani.RaiSportFace.

