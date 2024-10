Gran finale per "San michele in musica": concerto e cena in onore di Giuseppe Verdi (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ultimo appuntamento della rassegna San michele in musica, venerdì 11 ottobre alle ore 19.30 presso il Complesso di San michele, con il pianista Costantino Catena e l’Ensemble Salerno Classica che si esibiranno nel concerto in la minore per pianoforte e orchestra, op. 54 di Robert Schumann, e nel Salernotoday.it - Gran finale per "San michele in musica": concerto e cena in onore di Giuseppe Verdi Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ultimo appuntamento della rassegna Sanin, venerdì 11 ottobre alle ore 19.30 presso il Complesso di San, con il pianista Costantino Catena e l’Ensemble Salerno Classica che si esibiranno nelin la minore per pianoforte e orchestra, op. 54 di Robert Schumann, e nel

