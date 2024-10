Sport.quotidiano.net - Tre Valli Varesine 2024, Pogacar sulla cancellazione: "Scelta giusta: oggi troppi rischi"

(Di martedì 8 ottobre 2024) Varese, 8 ottobre– Il Trittico Lombardoperde un pezzo, il più pregiato e atteso dai tifosi: dopo aver già disputato la Coppa Agostonie la Coppa Bernocchi, vinte rispettivamente da Marc Hirschi e Stan Van Tricht, della Trenegli annali resta solo la gara femminile, a sua volta appannaggio di Cedrine Kerbaol su Silvia Persico. Quella maschile, dopo i tagli al percorso (da 200 km a 168 km), la partenza ritardata e tanta speranza, è stata vittima del maltempo e annullata dopo 57,9 km di gara, come mai successo in 103 adizioni: la decisione è stata della giuria, ma avallata dai corridori, tra i quali a farsi portavoce è Tadej, la stella più attesa (invano) all'arrivo. Le dichiarazioni di"Sono qui per parlare a nome dei corridori: mentre eravamo in gara, abbiamo avuto la sensazione di non pedalare in piena sicurezza.