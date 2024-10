Secoloditalia.it - Bombe, pietre e razzi, Torino come Gaza: No Tav e pro Pal alleati e scatenati in Piemonte (video)

(Di lunedì 7 ottobre 2024) A pochi giorni dalla morte del loro leader storico, Alberto Perino, i No Tav sono tornati in azione. Ma la coincidenza più inquietante è che tra loro ci sono anche i pro Pal, quelli che avevano devastato Roma sabato pomeriggio, e al cenro – a saldare i due fronti eversvi – i militanti dei centri sociali torinese, i famigerati anarchici di Askatasuna. Molti di loro sono stati identificati dalla digos dopo i disordini della scorsa notte durante lo sgombero del presidio No Tav di San Giuliano di Susa () e si è scoperto che nel gruppo di teppisti c’erano anche alcuni antagonisti che avevano ricevuto il foglio di via da Roma in quanto individuati dagli investigatori nelle prime fila, durante gli incidenti scoppiati sabato scorso nella Capitale al corteo per la Palestina.