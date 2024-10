Vandali in azione all’ecocompattatore di Villa Lovari di Castiglion Fiorentino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Arezzo, 3 ottobre 2024 – Dopo alcune settimane di stop a breve dovrebbe tornare in funzione l’eco-compattatore del “mangiaplastica” inaugurato solo alcuni mesi fa presso la struttura della “Casa dell’Acqua” nel Parco di. Il fermo si era reso necessario in quanto lo stesso aveva subito un importante danno per un attoco commesso da ignoti e denunciato alle autorità. In pratica circa un mese fa, nottetempo, ignoti dopo aver sradicato le piante ornamentali che erano posizionate nei pressi della struttura le hanno inserite nella macchina bloccandola e, di conseguenza, rompendo il ciclo del “mangiaplastica”. Ma soprattutto è stato danneggiato lo strumento di trasmissione che collegava il macchinario alla rete e lo stesso, staccato, è stato fatto “processare” all’eco-compattatore danneggiando pesantemente l’intero meccanismo.