Vitulano | Via Francigena sperimentazione Segnaletica intelligente

(Di martedì 1 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiContinua l’attività dell’Amministrazione comunale nell’ambito delle attività finalizzate alla conoscenza delle matrici culturali e della storia del territorio, in seguito all’adesione del Comune diall’Associazione Europea delle Vie Francigene di cui l’Ente è ufficialmente socio ordinario dall’anno 2021. L’Associazione Europea delle Vie Francigene, ricordiamo, è un organismo europeo di coordinamento tra tutti i soggetti che operano per la valorizzazione del Grande Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa, esteso in cinque stati Europei ovvero Gran Bretagna, Francia, Svizzera, Italia e Stato del Vaticano – attraverso tappe che solcano, nel suo percorso principale, dieci Regioni italiane e attraversano 237 Comuni.