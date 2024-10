Torno a Campovolo | Ligabue ferma il tempo in Autogrill E canta Certe notti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 1 ottobre 2024) «Siamo qui per festeggiare in anticipo: il 21 giugno 2025, visto che saranno 20 anni dal primo, 30 di “Buon compleanno Elvis” e di “”, ci vediamo là»: così, con un outfit da rocker e un cuore da emiliano doc, Lucianoha sganciato la bomba. Da un palco montato nella piazzola di sosta dell'di Fiorenzuola d'Arda (quel mitico luogo in cui, come la canzone del 1995 aveva predetto, «c'è chi festeggerà») e accerchiato da fortunati fan, amici e giornalisti, ilutore ha annunciato che la RCF Arena di Reggio Emilia sarà la sede in cui, nel giorno della Festa internazionale della Musica e del solstizio d'estate, accetterà la missione dire il. «La notte di» è il titolo del concerto-evento a cui si accederà con un braccialetto-orologio abilitato RFID.