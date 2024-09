Ultime Notizie Roma del 30-09-2024 ore 19 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 30 settembre 2024)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ok amore medioriente un’apertura di giornale Israele prosegue con gli attacchi nel Libano in un raid nel centro di Beirut è uscito il capo e due dirigenti del fronte Popolare per la liberazione della Palestina mentre nel sud del paese è stato ucciso il responsabile di Amazon per il Libano questo pomeriggio riunione urgente dei ministri degli esteri West la situazione in Medio Oriente si lavora per evitare l’escalation spiega Antonio tajani ma Washington Terme un attacco iraniano e sta preparando misure di difesa congiunta e Israele torniamo in Italia Maxi operazione delle forze dell’ordine contro decine di indagati quasi tutti riconducibili alle tifoserie ultras di Inter e Milan per i dati connessi al Giro d’affari legato al contesto calcistico per destinatari delle 19 misure cautelari ...