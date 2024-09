C’è bisogno di interventi per 5 6 milioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) A Civitanova serviranno tra i 5 e i 6di euro per intervenire sulla rete di raccolta delle acque bianche se si vuole mitigare il rischio di futuri allagamenti. Ieri in Regione c’era l’assessore Ermanno Carassai per rappresentare le richieste della città. "Il governo ha già stanziato fondi per le Marche, destinati alle prime opere post alluvione, ma entro venerdì i Comuni sono chiamati a far pervenire delle schede per dettagliare glipiù urgenti", spiega Carassai. Che, per Civitanova, ne indica almeno tre e tutti riguardano progetti su scolmatori e collettori fognari. "In via Castelfidardo – dice –, lo scolmatore realizzato negli anni ’50 non ce l’ha fatta a smaltire l’enorme quantità di pioggia e anche le fogne che confluiscono sul fosso Trabocco non sono riuscite a portare verso il mare tutta l’acqua".