Napoli infortunio Meret | l’esito degli esami e i tempi di recupero previsto un lungo stop

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2024) “Alexè stato sottoposto adstrumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una distrazione di secondo grado al muscolo adduttoredella coscia sinistra. Il portiere azzurro ha già cominciato l’iter riabilitativo“. Ilfa luce sull’occorso ad Alexnel primo tempo della sfida dell’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus. Brutta tegola per il club partenopeo: idisono stimati in almeno 5 settimane di. Elia Caprile, secondo portiere azzurro, verrà temporaneamente promosso nel ruolo di titolare: una chance importante per il talentino ex Empoli. L'articoloe idiunCalcioWeb.