Olimpiadi Scacchi 2024 | Italia doppia vittoria con Paraguay e Filippine tra Open e donne

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024) Si chiude anche il quinto turno dellestichein corso di svolgimento a Budapest. Dopo questa nuova giornata di competizioni allaera le due classifiche riducono ulteriormente il lotto delle squadre al comando. In campo, infatti, rimangono a punteggio pieno solo India, Cina, Vietnam (che ha infilato Uzbekistan e Polonia in due giorni di fila) e Ungheria, mentre al femminile sono India, Armenia e Mongolia a tenersi il primato. Nell’prometteva fuoco e fiamme la partita di Ucraina-Ungheria tra Vasyl Ivanchuk e Richard Rapport, due cui il concetto di normalità allaera semplicemente non si applica. Dopo il colpo di mano con Wesley So ieri, però, l’ex numero 2 del mondo non è riuscito a capire granché della sana follia di Rapport, vincitore nel pieno del suo stile. Ed è quel punto intero che alla fine basta all’Ungheria per il 2,5-1,5.