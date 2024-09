Tabellone WTA Seul 2024 | Kasatkina prima testa di serie dopo i forfait delle big di grido

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024) Si è tenuto il sorteggio delprincipale del WTA 500 di, in Corea del Sud. La capitale del Paese, però, ha visto arrivare le rinunce di un numero importante di giocatrici di spicco, tra cui Iga Swiatek, la numero 1 del mondo. Finisce così per esserci un 500 senza top ten, il che dovrebbe far riflettere il circuito femminile circa l’opportunità di mantenere un numero esagerato di tornei obbligatori, con tutte le conseguenze del caso. Ad ogni modo, la numero 1 del seeding è comunque una giocatrice che sa eccome il fatto suo: Dariapunta a un buon risultato, ma l’ostacolo forse più grande verso la semifinale ce l’ha al secondo turno (che poi è per lei quello d’esordio), e porta il nome di Sloane Stephens.