All’IRCSS Candiolo di Torino nasce la biobanca con tumori in miniatura per sconfiggere il tumore del colon-retto

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ildelè una delle neoplasie più comuni ed è ancora considerato uno dei “big killer”. Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, in Italia, nel 2022 sono stati stimati 48.100 nuovi casi: è il terzo per frequenza nell’uomo, preceduto daidel polmone e della prostata, mentre nella donna si colloca al secondo posto, dopo il cancro al seno. La prima regola, come sempre, è prevenire. Ma ci sono buone notizie anche per chi convive con questa malattia.