Titoli di Stato nervosi con la Bce Btp tocca minimi dell' anno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Qualchesmo sui mercati deidieuropei dopo le scelte e le stimea Bce, con la conferenza stampaa presidentea Banca centrale, Christine Lagarde. Dopo il taglio dei tassi secondo le stimea vigilia, i rendimenti dei bond del Vecchio continente sono scesi, con il Btp a 10 anni che hato idel 2024 al 3,503%. Poi i rendimenti sono generalmente risaliti, con il Bund tedesco che si avvia alla chiusuraa seduta in rialzo di quattro punti base. Essendo un movimento piuttosto omogeneo di tutti idi, lo spread con la Germania è rimasto sempre piuttosto stabile attorno ai 140 punti base. Euro in aumentoo 0,4% contro il dollaro a quota 1,104. Calme le Borse che proseguono in cauto rialzo: i listini vdalla crescita di un punto percentuale per Francoforte all'aumentoo 0,4% di Parigi, con Milano in rialzoo 0,7%.