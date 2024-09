Tre punti che danno morale e fiducia Magrini soddisfatto dopo la battaglia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024) Era importante, per la Robur partire con il piede giusto. E i tresono arrivati. "Trefondamentali per caricare l’ambiente, per acquistaree sicurezza - ha detto al termine del match il tecnico bianconero, Lamberto- . E sono arrivati su un campo difficile, contro un’avversaria in salute. Sotto l’aspetto difensivo Bonuccelli è un allenatore che che organizza molto bene le sue squadre, anche l’anno scorso il suo Greossreto aveva la miglior difesa del campionato, è rimasto imbattuto per tantissimo tempo. E questo la dice lunga sull’importanza della vittoria. Oggi, rispetto alla gara di Coppa Italia, è stato un altro Siena: abbiamo tenuto bene per un’ora, poi siamo un po’calati, ma è arrivata la risposta che mi aspettavo. Soprattutto nel primo tempo abbiamo disputato una gara ad altissima intensità".