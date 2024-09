Arrestato 36enne a Monterotondo | in casa hashish e cocaina nascosti tra gli alimenti

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 3 settembre 2024) Operazione dei Carabinieri diporta all’arresto di un uomo con 1,5 kg die 170 grammi diI Carabinieri della Compagnia dihannoieri unitaliano, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, condotta dai militari della Stazione di Fiano Romano, è scattata in seguito a movimenti sospetti rilevati intorno al condominio dove risiede l’indagato. Durante un controllo, i Carabinieri hanno fermato un uomo di 49 anni trovato in possesso di una dose diper uso personale. Questo ritrovamento ha portato i militari a concentrare l’attenzione sull’appartamento del, dove sono stati rinvenuti 1,5 kg diall’interno del frigorifero tra gli, e 170 grammi di, occultati in una credenza.