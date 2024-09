Ci serve il sangue Sallusti li smaschera | chi boicotta la tregua

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 1 settembre 2024) Medioriente, se ne parla durante la puntata di Stasera Italia in onda il 1 settembre su Rete4. In collegamento c'è Giovanni, direttore di Radio Libertà, che punta il dito contro le responsabilità di Hamas nella prosecuzione della guerra a Gaza. Sarebbero proprio i vertici di Hamas a soffiare sul conflitto in corso. "A sabotare ogni ipotesi diè sempre stata Hamas" Giovannia #StaseraItalia pic.twitter.com/IyIJGuPT6F — Stasera Italia (@StaseraItalia) September 1, 2024 "Ci sono state trattative estenuanti in Qatar, il capo della Cia è andato in Qatar mica un passante - ha detto Giovanni, direttore Radio Libertà - ma a sabotare qualunque ipotesi diè stata sempre Hamas perché non vuole la. I suoi leader dicono: ciildi quei bambini. Anche Sinwar ha ribadito queste tesi".