Robur scocca l’ora della presentazione Mercoledì appuntamento in S Giovanni

(Di sabato 31 agosto 2024) Laufficiale del Siena Fc avverràin piazza Sanin prima serata (inizio alle ore 20). Questo si è appreso dalla deliberagiunta comunale firmata dal sindaco Nicoletta Fabio, che conferma le indiscrezioni degli ultimi giorni. Il sipario sulla nuovasi alzerà dunque a pochi giorni dalla prima di campionato e contestualmente verranno anche svelati i numeri di maglia, visto che da questa stagione la squadra tornerà ad avere la numerazione fissa a differenza dell’anno scorso in Eccellenza. L’ultimo precedente al Battistero èstagione 2017/18 con l’allora formazione di Michele Mignani che si apprestava a giocare una annata bella quanto sfortunata con il secondo posto in regular season dietro al Livorno e il ko in finale playoff contro il Cosenza a Pescara.