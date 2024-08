Ligue 1 2024 2025 | altra doppietta di Greenwood Marsiglia corsaro a Tolosa

Leggi tutta la notizia su sportface

Non si ferma ildi Roberto De Zerbi. L'OM vince ancora e lo fa con il solito Mason. Dopo laall'esordio con il Brest e il gol contro il Reims arriva un'decisiva per l'ex attaccante del Manchester United. Due gol in due minuti (16? e 17?), che indirizzano il match verso il. L'autogol di Cresswell aumenta il passivo a tre reti. Negli ultimi minuti arriva il gol della bandiera di Babicka, che fissa il punteggio sul 3-1. 7 punti in tre partite per la squadra di De Zerbi, che passerà la notte in testa alla classifica in attesa di Psg, Lille, Monaco e Lens, tutte e quattro a punteggio pieno e con una partita in meno.