Anche Folorunsho e Mario Rui oltre a Osimhen possono finire fuori rosa – Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 31 agosto 2024)Rui (. Ladello Sport fa il punto sulla febbrile e scoppiettante ultima giornata di calciomercato che si è consumata ieri e che ha riservato sorprese per quel che riguarda il Calcio Napoli.– che quindi resta a disposizione con un ingaggio da dieci milioni di euro – il club non ha piazzato nemmenoRui eche ora rischiano dicome il nigeriano. Scrive la: Da eroe dello scudetto a peso a bilancio.perRui è stata una folle estate: invitato dal club a trovarsi una sistemazione, il terzino portoghese ha rifiutato la possibilità di sbarcare in Brasile, dove lo aveva cercato il San Paolo, e alla fine è rimasto a Napoli. Al momento è un esubero:negli ultimi giorni, in cui si è allenato con