Sharon Verzeni nel rebus rispunta l’ipotesi serial killer | i punti di contatto con i femminicidi irrisolti della zona

(Di lunedì 26 agosto 2024) Meno di un mese fa l’omicidio di: e ad oggi, quanto nelle mani degli inquirenti consta delle audizioni di 100 testimoni, esami sul Dna del corpovittima in attesa degli esiti (oltre alla mappatura genetica dei residente col metodo a tappeto usato nel caso Gambirasio), e del dilemma sul punto cieco delle telecamere che potrebbe aver nascosto il. E, infine, il ruolo del compagno con un alibi se non granitico, che comunque al momento regge. Oltre all’enigma dell’uomo in bici non ancora identificato, e al micro-mistero del sosia del Johnny Depp, tra i convocati dei carabinieri, che ora ritratta: «Mi sono confuso. Non l’ho mai conosciuta» Ilal momento resta irrisolto.