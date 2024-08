Barbara d' Urso vende i suoi abiti Mediaset | i motivi e come comprarli

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il rapporto professionale trad'è giunto al termine da più di un anno. A distanza di diverso tempo, l'ex conduttrice delle reti gestite da Pier Silvio Berlusconi ha preso una decisione piuttosto importante e inaspettata. Mediante un video pubblicato sul suo profilo TikTok, la d'ha fatto un grande annuncio a tutte le persone che la seguono. Nello specifico, ha ammesso di voler mettere in vendita tutti gliindossati ain tutti questi anni in cui ha lavorato per l'azienda. Il tutto è finalizzato a dare luogo ad un'iniziativa benefica che, considerando i tempi che corrono, è stata spiegata nei minimi dettagli dalla donna, ma non è tutto. Nel parlare della faccenda, la presentatrice non ha potuto fare a meno di lanciare qualche piccola stoccata all'azienda per cui ha militato diligentemente per anni.