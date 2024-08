I Cesaroni | Elena Sofia Ricci tornerà nel cast? la sua risposta lascia il dubbio

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di mercoledì 21 agosto 2024) È ufficiale: Itorneranno sul piccolo schermo con una nuova stagione, a dieci anni dall’ultima puntata che ha conquistato il pubblico italiano. Mentre Claudio Amendola ha confermato il suo ritorno nei panni di Giulio, il capo della famiglia romana più amata della tv, resta ilsu. I fan sono in attesa di sapere se anche l’attrice riprenderà il suo iconico ruolo, ma lache è arrivata rimane piuttosto vaga. Dopo dieci anni dall’ultima puntata, il desiderio dei fan de Iè stato finalmente esaudito: la storica fictionin scena con una nuova stagione. Le vicende della famiglia romana della Garbatella riprenderanno con volti amati come Claudio Amendola, Antonello Fassari e Max Tortora, pronti a far rivivere le emozioni e i momenti di comicità che hanno caratterizzato la serie.