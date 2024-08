Ritrovato il cadavere di un giovane nella bassa Val Pusteria | non si esclude che si tratti di omicidio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) È avvolta nel mistero la morte di unil cui corpo è statoquesta mattina nelle campagne attorno a Vandoies,Val, in Alto Adige. I carabinieri stanno indagando e, al momento, nessuna ipotesi è esclusa. Ildel ragazzo è stato trovato verso le 9 di questa mattinamalga di Raffaltal. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti il soccorso alpino di Val Venosa e la Croce Bianca. Date le condizioni nelle quali si trovava il corpo, le forze dell’ordine sospettano una morte violenta e non escludono l’. Sono già partite le indagini degli inquirenti e della procura di Bolzano per fare chiarezza sui fatti. Proprio questa mattina, a San Candido, a pochi chilometri di distanza dal ritrovamento deldel ragazzo, un uomo si è barricatopropria abitazione dopo aver ucciso il padre e la vicina di casa.