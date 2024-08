Medio Oriente Schlein | Subito iniziativa per fermare Nethanyahu

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 10 agosto 2024) ROMA – “Bombardare scuole e ospedali è un crimine di guerra. Non è accettabile continuare ad assistere a quello che sta accadendo a Gaza. Oggi altri morti innocenti tra cui anche bambini durante un attacco israeliano che ha colpito una scuola. L’Europa e la comunità internazionale assumano immediatamente un’pere raggiungere il cessate il fuoco”. Così in una nota la segretaria del Pd Elly. “Il suo è un governo di estremisti che continua a minare il terreno su cui ricostruire la pace per il. In questo momento va sostenuto il lavoro dei mediatori e dei negoziatori per raggiungere un immediato cessate il fuoco, necessario peril massacro di civili palestinesi e liberare gli ostaggi israeliani.