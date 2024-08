Anthony Lexa racconta sui social la sua malattia la TSW

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di giovedì 8 agosto 2024) La star di Sex Educationha parlato suidelladi cui soffre, la ?Topical Steroid Withdrawal (TSW), una raradella pelle che interessa le persone che applicano steroidi topici per due o più settimane e poi ne interrompono l’uso, e fra i cui sintomi compaiono l’arrossamento, la sensazione di bruciore e prurito, fino alla desquamazione. La Abbi Montgomery della serie Netflix, nella vita musicista e attrice transgender, si è sfogata in un video pubblicato su TikTok, in cui ha spiegato di aver lasciato Londra per tornare a casa della madre perché non è stata capace di badare a se stessa per un terribile crisi di astinenza causata proprio dall’interruzione di steroidi topici. Nel videomostra le chiazze di pelle secca causate dalla, mentre spiega di poter indossare solo abiti di cotone e seta per evitare di irritarsi ulteriormente.