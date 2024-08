Pomodori ripieni | talmente golosi che piacciono a tutti!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di domenica 4 agosto 2024) Idi riso sono un piatto unico filante e appagante, perfetto per una cena in famiglia o con gli amici di sempre. Realizzarli non è difficile, ma piuttosto laborioso. Dovremo, infatti, trattare con cura i nostri ortaggi e sceglierli sodi e corposi, perché andranno svuotati completamente della polpa. Una volta ottenuta questa sorta di guscio contenitivo, prepariamo il sugo e il riso, condiamolo e utilizziamolo per farcire i, alternandolo al formaggio. A questo punto non ci resterà che infornarli.