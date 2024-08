Interruzione idrica notturna per tre comuni sanniti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

GESESAca che a causa delle diminuzioni delle portate e dell'aumento dei consumi, questa sera sarà sospeso il servizio idrico in tutto il centro urbano di Melizzano dalle ore 23.00 alle ore 06.00.chiamo che a causa del calo delle portate nonché da un eccessivo assorbimento in distribuzione questa notte 3 Agosto sarà sospeso il servizio idrico per le utenze della zona Selva Piana del comune di Morcone dalle ore 23 00 e fino alle 06.00 di domani mattina 4 agosto. Seguiranno aggiornamenti. GESESAca che a causa delle diminuzioni delle portate e dell'aumento dei consumi, questa sera sarà sospeso il servizio idrico in tutto il centro urbano di Frasso Telesino dalle ore 23.00 alle ore 06.00. Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da telefono fisso che da cellulare 800 51 17 17.