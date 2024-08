Portuali al lavoro | missione Eccellenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024). È scattata lunedì pomeriggio la preparazione deiDorica, ormai prossimi a disputare il loro primo storico campionato nel massimo torneo regionale. I ragazzi di Stefano Ceccarelli si sono radunati nel quartiere generale dello stadio Giuliani di Torrette ed hanno iniziato a faticare sotto gli occhi attenti di mister e staff tecnico. Presente anche la dirigenza, per questo nuovo ed elettrizzante inizio. La squadra, dopo la meritata pausa estiva e, soprattutto, dopo la vittoria dei playoff di Promozione, è parsa già carica e determinata per l’avventura. A guidare il gruppo capitan Savini, attorniato dal blocco storico dei "senatori", le new entry e gli Under, ultimi ad essere annunciati (i 2006 Tommaso Galeotti, Marco Girolimini, Matteo Bolletta, Mattia Franca e i 2007 Luca Ruzzi e Yari Altieri).