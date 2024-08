Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 2 agosto 2024) Pechino, 02 ago – (Xinhua) – Ledidelinsono state efficacementete, secondo quanto riportato oggi dal “China Science Daily”, con un tasso di copertura dei radarrologici del Paese pari al 43,6% a un’altitudine di un chilometro dal suolo. Durante una conferenza stampa tenutasi ieri, Wang Yawei, a capo della divisione per la riduzione dei disastri in caso di emergenze e il servizio pubblico, sotto il controllo dell’amministrazionerologica cinese, ha dichiarato che la distanza tra le stazioni di osservazionerologica nelle regioni chiave per il controllo delle alluvioni e’ di quasi otto chilometri. Ladispone attualmente di 546 set di radarrologici, come si legge nel rapporto che cita Wang.