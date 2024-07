Edf-Federacciai-Ansaldo per l' energia nucleare nelle acciaierie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) La francese Edf, la sua controllata italiana Edison,hanno firmano un memorandum of understanding, un accordo preliminare, per l'utilizzo dell'al servizio della competitività e della decarbonizzazione delleitaliane. L'intesa ha il duplice obiettivo di esplorare e valutare nel medio termine le opportunità di coinvestimento nella realizzazione di impianti nucleari innovativi Small Modular Reactor (Smr), in parte da dedicare ai fabbisogni del settore siderurgico, e di valutare le opportunità di approvvigionamento di medio-lungo termine diin Francia.