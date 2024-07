Il Como batte il Las Palmas 2-1 in rimonta | tabellino e chi ha segnato i gol

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 luglio 2024) Ilin2-1 il Lasnella seconda amichevole del precampionato dei lariani a Marbella. All’indomani del rinnovo quadriennale di Cesc Fabregas, il tecnico spagnolo schiera in campo due nuovi acquisti come Reina e Belotti. A passare in vantaggio dopo 4 minuti però è il Lascon Cedric che su cross dalla sinistra vince il duello fisico con la difesa avversaria e di testal’estremo difensore avversario. La risposta delè affidata a Da Cunha che tenta un sinistro da fuori area, ma Cillesen risponde presente. Ad inizio ripresa il portiere olandese si supera anche su Cutrone, che ad inizio ripresa approfitta di un retropassaggio sbagliato di Marvin, ma non riesce a saltare Cillesen. Il gol è solo rinviato. Anzi i gol, perché tra il 50? e il 51? ilribalta il risultato.