Il Pisa segna sei reti all’Alto Lario Inzaghi prova anche la difesa a tre

(Di giovedì 18 luglio 2024) Una sgambata e poco più nella prima uscita stagionale delSporting Club. La squadra diinfatti si è imposta sull’Alto, squadra di Prima Categoria, per 6-0. I carichi di lavoro per i giocatori si fanno sentire, ma alla fine arriva la goleada. La prima rete stagionale, così come avvenuto lo scorso anno a Rovetta, è stata siglata da Matteo Tramoni. Nerazzurri in completo giallo, non essendo ancora state presentate le nuove divise.sceglie il 3-4-2-1 con il ‘Ca-Ca-Ca’ in. Calabresi, Caracciolo e Canestrelli si presentano come centrali, mentre Esteves e Beruatto giocano sulla corsia esterna. Jevsenak invece affianca Tourè sulla linea mediana, mentre il tridente è formato da Moreo, unica punta, assieme a Matteo Tramoni e Arena alle sue spalle. Il primo tempo è avaro di emozioni, ma non di occasioni.