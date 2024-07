Calciomercato Milan adesso si fa sul serio | non solo Morata l’innesto in attacco è doppio

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 13 luglio 2024) Scatto d’orgoglio del. Le ultime critiche al club rossonero sulle strategie per il futuro hanno portato ad una reazioni dei dirigenti sule le mosse inpotrebbero portare ad una svolta sugli obiettivi per la prossima stagione. Il mercato delè entrato nel vivo e tre trattative sono considerate ai dettagli, più un’altra avviata per il reparto offensivo. In difesa è molto vicino l’arrivo di Strahinja Pavlovic del Salisburgo. A centrocampo il prescelto è Youssouf Fofana del Monaco. I colpi inInilha quasi definito l’affare Alvaro, centravanti titolare della Nazionale spagnola e pronto al ritorno in Italia dopo l’esperienza alla Juventus. I rossoneri sono pronti a versare all’Atletico Madrid la clausola da 13 milioni di euro mentre per il calciatore è pronto un triennale fino al 2028 a 4,5 milioni a stagione.