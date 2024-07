Invasione di cavallette migliaia di esemplari assaltano uno dei più bei borghi italiani | Si attaccano addosso vacanzieri in fuga

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 12 luglio 2024)distanno invadendo uno deipiù belli d’Italia costringendo iad andare via. In estate non è inusuale che alcune città vengano letteralmente invase dalle. Per questo, si organizzano delle disinfestazioni per evitare che i cittadini si trovino a dover fare i conti con questi insetti molto fastidiosi. Che, al minimo movimento, saltano da una parte all’altra.dihanno invaso uno deipiù belli d’Italia – cityrumors.itLa situazione sta però sfuggendo di mano in uno dei più bei, preso d’assalto dadi. Iche si trovano qui stanno, infatti, fuggendo proprio perché questi insetti si. Gianluca Rossi, titolare dell’Hostaria del Vigno a Cagli, in provincia di Pesaro e Urbino, sta facendo i conti con il problemapiù di tutti.