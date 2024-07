A che ora il Tour de France 2024 oggi in tv | orari 12 luglio programma streaming guida RAI ed Eurosport

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024), venerdì 12, si corre la tredicesima tappa delde. Ultima frazione che offre un po’ di respiro prima di un weekend infernale. Finale mosso con continui sali scendi che si presta molto bene a colpi di mano, sempre se le squadre dei velocisti non decideranno di tenere chiusa la corsa. Favorito numero uno: Binaim Girmay. Sono solo 165.3 i chilometri da percorrere per la carovana quest’dalla partenza di Agen all’arrivo di Pau. Si comincia in pianura e si prosegue così fino ad oltre la metà del chilometraggio, ben oltre lo sprint intermedio di Nogaro. Potrebbe essere una delle ultime occasioni per le ruote veloci, ma attenzione ai due GPM nel finale: Côte de Blachon (1,6 km al 6.1%) e Côte de Simacourbe (1,8 km al 6.