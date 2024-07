Moda estate 2024 tutte le tendenze della stagione e i 5 capi must have da comprare con i saldi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Lesembrano abbandonare definitivamente il trend del quiet luxury. Mentre ci lasciamo alle spalle il lusso sussurrato, si fa spazio una nuova opulenza fatta di corsetti degni dell’epoca vittoriana, stampe e trasparenze. Oltre i colori pastello e i completi minimal in lino, un po’ come diretta prosecuzione dell’estetica del garden core, delle cowboy era delle celeb e delle nuoveispirate al clubbing, questasi tinge di colori accesi e silhouette audaci. Prima sulle passerelle e adesso nei negozi, si e? inoltre fatto spazio un nuovo modo di concepire i look sportivi. Si parla infatti di sportswear 3.0 che strizza l’occhio allo stile collegiale americano, tornato alla ribalta anche grazie al cinema. Challengers di Luca Guadagnino qui ha fatto scuola, sdoganando il tenniscore con minigonne svasate, polo, e tank top indossati da Zendaya (protagonistapellicola, ndr) sullo schermo e durante le prima del film.