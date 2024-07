Ritardi treni oggi | cosa sta succedendo sulla tratta Roma-Firenze A rischio i collegamenti tra nord e sud

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024), 5 luglio 2024 – Venerdì nero per il trasporto ferroviariolinea alta velocità tra: la circolazione risulta fortemente rallentata per non meglio specificati accertamenti sul segmento tra Settebagni e Capena. Sul tratto interessato, istanno viaggiando molto lentamente a scopo precauzionale. La situazione è tuttavia in lenta ripresa. Ad annunciarlo ètalia. IAlta Velocità, Intercity e Regionali possono essere instradatilinea convenzionale tra Settebagni e Orte, che richiede un tempo di percorrenza fino a 80 minuti in più. Non sono escluse limitazioni di percorso ed eventuali cancellazioni per iAlta Velocità. Icoinvolti Per via del problemalinea, il treno FR 9411 da Venezia Santa Lucia a Fiumicino Aeroporto terminerà la sua corsa aTermini.