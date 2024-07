Ex Whirlpool arriva la prima grande commessa Felice Granisso | Via alle produzioni ad Acerra e Pomigliano

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 2 luglio 2024) “E’ in corso la chiusura delladi power skid che sarà la base di partenza per Italian Green Factory”. E’ l’annuncio di, Ceo di Italian Green Factory, la società che ha rilevato il sito di via Argine per realizzare un polo produttivo e di ricerca legato alla filiera delle rinnovabili, in occasione della visita della XI Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei Deputati presso il sito ex(oggi Italian Green Factory) di Napoli. A rappresentare la commissione, guidata dal presidente Walter Rizzetto, gli onorevoli Marta Schifone, Arturo Scotto, Marco Sarracino, Dario Carotenuto accompagnati dal manager. “I lavori di smantellamento dei vecchi opifici stanno procedendo- ha detto– ma per accelerare l’avvio delleabbiamo acquisito un immobile di 32mila metri quadri nell’area Stellantis aD’Arco.