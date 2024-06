MEDIASET | MATTINO 5 OTTIMO MATTINO 4 HA RADDOPPIATO L’ASCOLTO DI FASCIA

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di venerdì 28 giugno 2024) Venerdì 28 giugno si chiudono le ottime stagioni di “5 News” su Canale 5 e “4” su Retequattro.festeggia gli ascolti con una nota ufficiale. “5 News”, condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, ha avuto unriscontro: nei dieci mesi di programmazione, da settembre a giugno, è leader assoluto dicon una media del 19.1% di share. Lunedì 1°luglio, alle 8.40, debutta su Canale 5 “Morning News” con Dario Maltese. Il nuovo programma d’informazione accompagnerà i telespettatori per tutta l’estate. Ottima stagione anche per “4”: il nuovo programma hagli ascolti della suasu Retequattro. In pochi mesi di programmazione (è partito a marzo) l’informazione mattutina guidata da Federica Panicucci e Roberto Poletti ha raggiunto infatti una media del 4.