Basket playoff Serie A2 2024 | Trapani batte la Fortitudo ed è ad un passo dalla promozione

(Di lunedì 3 giugno 2024)laBologna in Gara-2 della FinalediA2 e vola ad un. Gli squali siciliani in una partita da cuori forti subiscono parecchio i bolognesi ma dal terzo quarto in poi Notae si carica sulle spalle la squadra e con i tre liberi finali chiude il match con il punteggio di 72-70. Sarà decisiva Gara-3 a Bologna per ladei siciliani, ma dovranno vedersela con unache non molla mai. Nel primo quartofatica a trovare la quadra: i bolognesi sono scaltri sui rimbalzi offensivi e costruiscono il loro gioco prevalentemente su quello con Freeman che nonostante la febbre è in gran spolvero e aiuta laa chiudere la frazione a +12 con il parziale di 16-28. Nel secondo quarto Diana carica i suoi etrova le forze per reagire, Alibegovic trova punti importanti ma laè ancora lontana e per i siciliani si fa sentire la mancanza di punti che arrivano solitamente dal gioiello di casa JD Notae.