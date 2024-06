Fuori SAN ISIDRO degli INTERIORAMA

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 2 giugno 2024) È disponibile il nuovo singolo, primo frutto della collaborazione con Gabriele “Rata” Biondi: SAN, inno alla latinità, intesa come sfumatura dell’animo umano. Andiamo a saperne di più. Disponibile da giovedì 30 maggio SANDal 30 maggio è disponibile “Sanche rappresenta un “inno alla latinità, intesa come sfumatura dell’animo umano”. Il singolo è il primo frutto della collaborazione con Gabriele “Rata” Biondi, nuovo componente della formazione e già tromba, percussioni e melodica di Casino Royale, Bluebeaters e Ratlock. Cosa rappresenta “San”? “Un brano che fotografa perfettamente il nostro stato d’animo, un inno alla latinità, intesa come sfumatura dell’animo umano, che riporta all’importanza della vicinanza emotiva, sia con la natura che con noi stessi, celebrando la madre terra e i ritmi ancestrali di tamburi e percussioni con tutto il potere dell’elettronica” È così che gli, progetto musicale nato in Costa Rica nel 2012 da un’idea di Gianluca De Vito Franceschi, introducono il loro nuovo singolo SAN(etichetta: Il Piccio Records, distribuzione: Audioglobe), disponibile su tutte le piattaforme di streaming online già da giovedì 30 maggio.