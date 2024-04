Tuffi - Chiara Pellacani è seconda dai tre metri nella Super Final di Coppa del Mondo a Xi’an

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 aprile 2024)giornata di gare in corso di svolgimento a(Cina), sede delladelladeldi. Una competizione utile per le squadre di prepararsi in vista dell’evento più importante dell’intero quadriennio, le Olimpiadi di Parigi 2024.e femminile dal trampolino tredue le azzurre al via, ovveroed Elena Bertocchi.specialità olimpica è arrivato un prestigioso secondo posto per, che si conferma atleta di alto livello in questa prova, in un momento di preparazione in vista dei Giochicapitale francese. La 21enne azzurra si è portata a casa la piazza ...