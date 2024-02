Settimana della moda di Milano | l’estetica medieval punk delle dame di Antonio Marras

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) La sfilata diallaFashion Week 2024 si apre con un sussurro: «Eleonora!», grida Filippo Timi, primo attore del palcoscenicosfilata che annuncia l’autunno inverno 2024/2025. L’attore sale in passerella impersonando un falconiere, alla ricerca di Eleonora D’Arborea. È lei, interpretata da AnnaRosa, la vera protagonistapasserella. Una figura mitica, vissuta tra la metà del 1300 e i primi del 1400, ultima regnante indigena di Sardegna. Fu lei a redigere la Carta de Logu, testo giuridico in lingua sarda con norme di diritto civile e penale, rimasto in vigore fino al 1827. Una femminista ante litteram: Eleonora D’Arborea legiferò anche in ...