(Di martedì 26 settembre 2023)- Eppure è sembrato di scorgere l'alba e non il tramonto, mentre il Torino festeggiava un pareggio in casa e lamalediceva una vittoria sprecata. C'è stato un passo avanti nel rendimento , ...

Le ultime sul possibile ritorno in Italia di Romelu Lukaku con la maglia della Juve ntus o della Roma . I dettagli Secondo quanto riportato dal The ...

Importanti passi in avanti per il passaggio di Romelu Lukaku alla Roma. L’inizio di stagione della squadra di Mourinho è stato molto negativo con ...

Ma nelle prossime giornate lapuò e deve imprimere laalla stagione, per poi presentarsi il 29 ottobre a San Siro con la credibilità di chi vuole contrastare l'Inter: niente è ancora ...... scrive Eleonora Poli, ricercatrice del CEP a. 'In un'epoca in cui i centri di potere si ... dato che le elezioni generali del 2025 sembrano attualmente destinate a portare a unaa destra ...

Roma, la svolta è vicina: Mourinho ha già la combinazione di partite vincenti Corriere dello Sport

Aldrovandi, il giudice Ghedini: "Quella sentenza un punto di svolta" RaiNews

La terza vittoria di fila non arrivata, strappata via dal pareggio di Zapata a pochi minuti dal termine, eppure la Roma è serena, consapevole di aver trovato la strada giusta Nonostante il deludente p ...ROMA - Eppure è sembrato di scorgere l’alba e non il tramonto, mentre il Torino festeggiava un pareggio in casa e la Roma malediceva una vittoria sprecata. C’è stato un passo avanti nel rendimento, ne ...