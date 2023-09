MotoGP | GP India 2023 La chiave per eccellere sarà adattarsi meglio alla “Terra incognita” di New Delhi

(Di giovedì 21 settembre 2023) Lasbarca in Asia, dove rimarrà idealmente per quasi due mesi, sconfinando peraltro in Oceania a fine ottobre. Un finale di stagione dal ritmo folle, se si pensa che il 40% dei Gran Premi è concentrato nell’ultimo 25% degli otto mesi sui quali è spalmato il Mondiale. Il tour de force finale comincerà, peraltro, con l’rappresentata dal Gran Premio dell’. Questo fine settimana, il Motomondialedifatti di scena nel Buddh International Circuit, autodromo edificato ai margini della colossale area urbana di New. Il tracciato aveva ospitato la Formula 1 dal 2011 al 2013 prima di tramutarsi nella proverbiale “Cattedrale nel Deserto”, soprattutto a causa di una serie di beghe legali e fiscali legategestione dell’impianto. Risolte le ...

Con l'evento "Meet and Greet", la Ducatiha accolto collaboratori, partner, influencer, giornalisti sportivi e appassionati delle due ruote in vista del Moto GP Bharat, il motomondiale che si terrà il 24 settembre al Buddh ...Orari2023 su TV8 in diretta e in chiaro Sabato 23 settembre Ore 7:45 -Qualifiche Ore 9:45 - Moto3 Qualifiche Ore 10:40 - Moto2 Qualifiche Ore 11:55 - Sprint RaceDomenica ...

MotoGP: cosa aspettarsi dal GP d'India, tra dubbi e polemiche Virgilio Motori

La serata, che anticipava l'attesissima prima edizione del MotoGP in India, si è svolta nei giardini dell'Ambasciata d'Italia. I campioni del mondo Michele Pirro, Marco Bezzechi, Luca Marini e Fabio ...C’è movimento, in India. Corpi che si muovono per marcare il ritmo di un fine settimana che promette scintille, con il primo appuntamento della storia nel Paese asiatico ormai alle porte. In vista del ...