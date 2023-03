Elena Di Cioccio e Walter Zenga | le offese e la denuncia | cosa è successo

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 29 marzo 2023)Di, attrice ed ex iena, è statata e accusata di diffamazione danel 2021, dopo aver pubblicato un tweet il 29 gennaio in cui scriveva: “padre parla come un 16enne bullo a suo figlio che è diventato adulto“, lo definiva, “inutile” e “padre dall’ego ipertrofico“. La questione si è risolta con il versamento di un risarcimento e il reato si è estinto per “intervenuta riparazione del danno”. Il tweet burrascoso era arrivato dopo cheaveva fatto visita al figlio Andreaal Grande Fratello Vip, di cui è stato concorrente.” Fai schifo come uomo e come padre. Vergognati. Sei una mer..“: parole pesanti e che non sono passate inosservate. Il 9 maggio 2022, infatti, la Procura di Milano ...