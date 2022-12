Natale a Riad Qualcosa sta cambiando in Arabia Saudita

Leggi su formiche

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) L’tradizionalmente non accetta cerimonie e festeggiamenti per celebrare uno dei giorni più significativi del calendario cristiano, né sul piano religioso (chiaramente) né su quello più laico (festoni, luci, shopping). Quest’anno, però, i residenti della capitalehanno potuto ammirare i tipici allestimenti stagionali nei centri commerciali e addirittura acquistare alberi di(cosa che negli scorsi anni non era permessa), mentre Arab News ha pubblicato un’edizione speciale per le feste – per la prima volta nella sua storia. “I sauditi sentono lo spirito natalizio come mai prima d’ora”, ha scritto in prima pagina il giornale in lingua inglese, consigliando ai lettori cose tipo il posto migliore per assicurarsi un tacchino per la cena di. “Meglio tardi che mai”, ha aggiunto ...